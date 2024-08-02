Об этом сообщает агентство Associated Press. Там рассказали, что именно не понравилось Трампу.

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Что сказал Трамп об обмене пленными между США и Россией

В своей соцсети Truth Social, которая, кстати, недоступна в Украине, Трамп высказался по обмену пленными между США и Россией.

Трамп спросил, платили ли Соединенные Штаты наличными за освобождение 1 августа, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан прямо отрицал. Он также спросил, выдали ли США "убийц, киллеров или бандитов?" среди россиян, которые передали в Россию в рамках соглашения об обмене.

"Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками", – написал Трамп в соцсети Truth.

Политик гордится своим успехом в освобождении американцев, удерживаемых другими странами.

Согласно его словам, американские "переговорщики" всегда позорят общество. Он заявил, что "вернул многих заложников" и не дал за это противоположной стране ничего – "и никогда никаких денег".