Не просто так: чому обшуки в Єрмака відбуваються саме зараз

Вранці 28 листопада НАБУ та САП прийшли в урядовий квартал з обшуками до голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Також слідчі дії були проведені у його приватному житлі. Проте підозру Єрмаку не було повідомлено.

Політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що антикорупційні органи готувалися до обшуків, щоб не сталося фальстарту. Також він припустив, як можуть розгортатися подальші події щодо цієї ситуації.

До теми Найближча людина до Зеленського і впливовий сірий кардинал "Алі-Баба": біографія глави ОП Андрія Єрмака

Які наслідки обшуків у голови ОПУ?

Городницький зазначив, що антикорупційним органам потрібно було провести велику роботу, щоб створити відповідну доказову базу.

"Тому, імовірно, вони підготували ті чи інші факти, дослідження по певних напрямках і зараз вже добирають їх цими обшуками. Це дійсно може призвести до більш вагомих кроків", – припустив політичний експерт.

Зверніть увагу! У Європейській комісії відреагували на обшуки НАБУ та САП за місцем роботи керівника ОПУ. Речник ЄК Гійом Мерсьє наголосив, що подібні дії означають, що антикорупційні інституції працюють незалежно в Україні й мають необхідні повноваження. Він нагадав, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до ЄС.

Проте, на його думку, це буде доволі проблематично, тому що і Андрія Єрмака, і ексміністра оборони і чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова, який також фігурує у розслідуваннях НАБУ, було включено у переговорну групу (Єрмак її очолив – 24 Канал), яка брала участь в обговоренні мирного плану з американцями у Женеві.

Це дуже сильно впливає на ту чи іншу ситуацію в геополітиці, тому що коли на чолі делегації, яка проводить дуже важливі для України перемовини, стоїть той, кого гіпотетично можуть підозрювати у корупції, це буде сильно може впливати на майбутню співпрацю з нашими партнерами,

– пояснив він.

Тому це, на думку політичного експерта, дуже проблематична ситуація зараз для України і невідомо, як її буде розв'язувати президент.

Проте з іншого боку, потрібно дочекатися рішення НАБУ і САП. Тому що можливо, що це все промайне і ці органи будуть додатково розв'язувати питання з іншими персонами,

– наголосив Андрій Городницький.

Водночас якщо проводяться обшуки, то це, як зауважив він, не просто так. Це означає, що все ж таки певні підстави існують.

Що відомо про дії НАБУ та САП щодо глави ОПУ?