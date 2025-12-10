НАБУ прийшло з обшуками в Податкову та до регіональних ДПС
У середу, 10 грудня, слідчі НАБУ провели обшуки у службових осіб Державної податкової служби у Хмельницькій та Миколаївській областях. Водночас слідчі дії проводились у центральному апараті ГУ ДПС.
Про це пише 24 Канал із повідомленням на Державну податкову службу України.
Що відомо про обшуки НАБУ у Податковій службі?
Державна податкова служба офіційно повідомила про проведення обшуків у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській області, а також у центральному апараті ДПС.
За даними Податкової, слідчі дії стосуються подій, які відбувались протягом 2024 року та завершились у 2025 році. Справу відкрито у зв'язку з можливими зловживаннями, пов'язаними із діяльністю "ризикових підприємств".
Дані розслідування та подробиці справи не розголошуються у межах таємниці слідства.
Водночас у ДПС заявили, що усі співробітники служби повністю співпрацюють з антикорупційними органами, наголошуючи, що Податкова діє у правовому полі та відкрита до конструктивної взаємодії зі слідством.
24 Канал намагається отримати коментар від НАБУ щодо обшуків
Які махінації у ДПС раніше викрило НАБУ?
В жовтні 2025 року НАБУ та САП викрили конвертаційний центр, обіг якого сягав 15 мільярдів гривень. Організаторами схеми виявились посадовці ДПС у Полтавській області – екскерівник ДПС та ексзаступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області.
Для махінацій із податками учасники злочинної схеми створили конвертаційний центр та залучили до нього понад 200 підконтрольних компаній.
Схема полягала в тому, що підконтрольні компанії оформлювали фіктивні податкові накладні на операції із реальними підприємствами. Згодом накладні реєструвались в Єдиному реєстрі податкових накладних, щоб справжні компанії могли скоротити свої податкові платежі.
11 учасникам злочинної схеми вже оголосили підозру.