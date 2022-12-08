Їхав по молоко для братів і сестер: під час обстрілу Білопілля загинув 15-річний хлопчик

Під час обстрілу Білопілля окупантами загинув 15-річний хлопчик – Богдан Дордик. Він саме їхав по молоко для молодших братів та сестер, коли ворожий снаряд розірвався поруч.

Росіяни обстріляли центр Білопілля

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами сталось це минулого тижня під час обстрілів центральної частини міста Білопілля.

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Попри те, що місто розташоване не на самому кордоні, було кілька прильотів.

Російський снаряд обірвав життя Богдана

Окупанти випустили снаряди прямо в центр міста неподалік багатоквартирних житлових будинків. Влучили в міську лікарню, практично зруйнувавши одне крило цієї лікарні: вибито вікна, двері.

Під час атаки, на жаль, загинув 15-річний хлопчик – Богдан Дордик з багатодітної родини, де четверо дітей.

Старший син, саме їхав по молоко для молодших. Прямо на вулиці неподалік від будинку біля нього розірвався ворожий снаряд. Хлопець від осколку загинув на місці, шансів вижити у нього не було,

– зазначив Дмитро Живицький.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину

5 грудня від обстрілів окупантів постраждала Шалигинська громада. Влучання снарядів були на території чоловічого монастиря.

30 листопада окупанти потужно атакували Сумщину з різних типів озброєння. Зокрема, окупанти гатили із САУ, було 20 "прильотів".

Того дня росіяни гатили і по прикордонних територіях, здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів.

14 листопада окупанти з САУ обстріляли центральну частину Сумщини – влучили у підприємство, у будівлі було зафіксовано 19 вибухів. У той час у приміщенні перебували люди. Троє людей отримали важкі поранення і потребували госпіталізації.

Станом на 1 грудня понад 1 293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. За офіційною інформацією, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.