Про це написав очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що від російських обстрілів постраждала Глинська пустинь, де розташовується ставропігійний чоловічий монастир УПЦ МП.

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"На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню", – написав Живицький.

Наслідки обстрілу

Російські снаряди пошкодили адмінбудівлю та господарчі будівлі. Крім цього, від осколків загинули 2 корови.

Ще троє тварин поранені. Люди вціліли, – зазначив Живицький.



Земля після обстрілу / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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