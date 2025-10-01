"Посипалося на голову, усе повибивало": харків'яни розповіли, як пережили важкий нічний обстріл
- Харків та область зазнали атаки 10 дронів, 3 КАБів та 5 "Іскандерів", внаслідок якої пошкоджено близько 20 приватних будинків, 10 багатоповерхівок та численні автівки.
- Ринок "Барабашово" постраждав від великої пожежі площею 2800 квадратних метрів, яка знищила торгові павільйони та майно підприємців.
Росіяни вночі вчергове обстріляли Харків та Харківську область. У місті під ударом опинилися житлові будинки у приватному секторі та ринок "Барабашово".
Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, якими засобами ворог вдарив по місту та області. Також вона повідомила про наслідки атаки.
Які наслідки нічної атаки по Харкову?
Харків було атаковано 10 безпілотниками у різний час, а також 3 КАБами. Також по передмістю і по Харківщині з 30 вересня окупанти завдали ударів 5 ракетами "Іскандер".
У Харкові росіяни влучили по приватному сектору після 02:00 1 жовтня. Через удар серйозно пошкоджено близько 20 будинків, також зазнали ураження 10 багатоповерхівок та багато автівок..
Ворог влучив по приватному будинку, в якому, на щастя, у той час не було людей. Це врятувало їх від загибелі. Проте внаслідок нічного удару постраждало 9 людей,
– наголосила кореспондентка.
Серед них найстаршій жінці 80 років. Також четверо поранених чоловіків перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Решта з постраждалих – жінки, у більшості з них – стрес, у однієї – ураження склом.
Одна з жінок, чий будинок частково пошкоджений через нічний обстріл дронами та КАБам, розповіла жахливі деталі атаки.
Як почула вибух, почала скоріше вдягатися і втікла з хати. Посипалося на голову, усе повибивало. Як виходила, був другий приліт. Я не спала зовсім. Воно як бахне там у вікні, і в мене у вікні дірка,
– поділилася постраждала пенсіонерка.
Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, серед об'єктів, який був під ударами росіян – ринок "Барабашово".
Дуже багато людей опинилося буквально без нічого, бо вщент згоріли їхні торгівельні павільйони. Крім цього, зруйнований один приватний будинок. Дуже багато приватних будинків постраждало, вибито вікна в багатоповерхівках. Також пошкоджені входи у метрополітен. Дуже багато розтрощено автівок, і постраждав кооператив, в якому були розміщені автівки,
– розповів мер міста.
На ринку "Барабашово" внаслідок атаки виникла величезна пожежа на площі 2800 квадратних метрів. За підрахунками, це вже восьма атака на ринок з початку повномасштабного вторгнення.
Після обстрілу по ринку дуже швидко спалахує пожежа. Охоронці намагалися їх одразу самостійно гасити разом з підприємцями, які приїхали. Проте пожежа була дуже потужною. Рятувальники зуміли її приборкати тільки вдень – близько 12:00.
Близько другої години ночі почули сильний вибух. Зрозуміли, що відбувається щось погане. Вискочили на вулицю – на територію ринку, побачили велику пожежу. Але своїми силами ми не змогли б впоратися, по-любому. У мене лоб трохи обгорів, боліло потім. Я з великого вогнегасника намагався погасити пожежу, наскільки міг близько підійти до вогню,
– пояснив охоронець.
Місцем удару на "Барабашово" став тканевий хаб. Люди, що там працювали, втратили все, що мали на складах, всі заощадження. Серед підприємців є ті, хто чиї павільйони палають вже вдруге за час повномасштабного вторгнення.
Російська атака на Харків: головне
- З вечора 30 вересня місто пережило кілька хвиль атак. Спочатку відбулось ураження дорожнього полотна у Київському районі міста безпілотником "Молнія". На щастя, постраждалих не було.
- Чотири удари були здійснені "Геранями" по лісосмузі. Також обійшлося без поранених та пошкоджень.
- Пізніше шість безпілотників атакували Холодногірський район. Внаслідок ударів сталися пожежі, є пошкоджені будівлі.
- Потім розпочалась друга хвиля атаки – приблизно о 02:00. Під час неї відбулись влучання у приватний сектор та на території ринку "Барабашово".