Окупанти вдарили по житловому масиву в Херсоні: є загибла та поранені

12 грудня російські окупанти вкотре обстріляли звільнений Херсон. На жаль, є жертва.

Також четверо осіб отримали травми. Через це розпочато кримінальне провадження.

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Окупанти вкотре обстріляли Херсон

12 грудня російські загарбники з тимчасово окупованої території завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах.

Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Окупанти вдарили по Херсону / фото Офіс генпрокурора

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що також 12 грудня російські війська завдали удару по житловому сектору. Внаслідок цього пошкоджено будинок та лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Окупанти продовжують масово обстрілювати деокуповану територію Херсона, б'ють по цивільній інфраструктурі, намагаючись помститися за військову та політичну поразку. На жаль, є постраждалі", – написав Соболевський.

Загарбники завдали удару по житловому сектору / фото Кирило Тимошенко

Обстріл Херсонщини 11 грудня

За минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Також ворог продовжує гатити по житлових кварталах Херсона. Загарбники поцілили в інфраструктурні обʼєкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранень зазнала 1 людина.

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