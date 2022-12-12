Також четверо осіб отримали травми. Через це розпочато кримінальне провадження.

Важливо Херсон знову зі світлом: у місті після російських обстрілів відновили електропостачання

Окупанти вкотре обстріляли Херсон

12 грудня російські загарбники з тимчасово окупованої території завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах.

Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Окупанти вдарили по Херсону / фото Офіс генпрокурора

Обстріл Херсонщини 11 грудня

За минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Також ворог продовжує гатити по житлових кварталах Херсона. Загарбники поцілили в інфраструктурні обʼєкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранень зазнала 1 людина.

Атаки росіян по Херсонщині