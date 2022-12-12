Також четверо осіб отримали травми. Через це розпочато кримінальне провадження.
Важливо Херсон знову зі світлом: у місті після російських обстрілів відновили електропостачання
Окупанти вкотре обстріляли Херсон
12 грудня російські загарбники з тимчасово окупованої території завдали артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах.
Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня.
Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.
Окупанти вдарили по Херсону / фото Офіс генпрокурора
Обстріл Херсонщини 11 грудня
За минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Також ворог продовжує гатити по житлових кварталах Херсона. Загарбники поцілили в інфраструктурні обʼєкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранень зазнала 1 людина.
Атаки росіян по Херсонщині
- 9 грудня російські загарбники вдарили по дитячому відділенню лікарні у Херсоні. Також вороги пошкодили морг. На жаль, одна людина була поранена.
- 6 грудня росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу. Внаслідок цього загинув працівник підприємства – 43-річний чоловік.