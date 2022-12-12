Также четыре человека получили травмы. Поэтому начато уголовное производство.
Важно Херсон снова со светом: в городе после российских обстрелов возобновили электроснабжение
Оккупанты еще раз обстреляли Херсон
12 декабря российские захватчики с временно оккупированной территории нанесли артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам.
В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени.
От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек. По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
Сейчс правоохранители проводят необходимые следственные действия.
Оккупанты ударили по Херсону / фото Офис генпрокурора
Обстрел Херсонской области 11 декабря
За минувшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов.
Также враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Захватчики попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил 1 человек.
Атаки россиян по Херсонщине
- 9 декабря российские захватчики ударили по детскому отделению больницы в Херсоне. Также враги повредили морг. К сожалению, один человек был ранен.
- 6 декабря россияне обстреляли здание Херсонского водоканала. В результате этого погиб работник предприятия – 43-летний мужчина.