Также четыре человека получили травмы. Поэтому начато уголовное производство.

Важно Херсон снова со светом: в городе после российских обстрелов возобновили электроснабжение

Оккупанты еще раз обстреляли Херсон

12 декабря российские захватчики с временно оккупированной территории нанесли артиллерийские удары по Херсону и пригородным населенным пунктам.

В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени.

От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек. По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Сейчс правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Оккупанты ударили по Херсону / фото Офис генпрокурора

Обстрел Херсонской области 11 декабря

За минувшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов.

Также враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Захватчики попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил 1 человек.

Атаки россиян по Херсонщине