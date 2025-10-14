Зранку у вівторок, 14 жовтня, російська армія атакувала цивільні автівки в Херсонській області. Одну з громад ворог прицільно атакував дронами та артилерією. Під обстрілом опинилися представники місії ООН.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Що відомо про атаку по гуманітарній місії на Херсонщині?

Вкотре Херсонська область опинилася під атакою російської зброї. Ворог близько 09:30 застосував ударні дрони та ракети по Білозеркській громаді в той час, коли там їхали вантажівки Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ.

За словами Прокудіна, на авто було маркування про те, що це не військова техніка, а транспорт гуманітарної місії.

Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям,

– зазначив очільник ОВА.

Унаслідок атаки один транспортний засіб, що належав ООН, згорів вщент, інший отримав серйозні пошкодження. Ще два авто вивели з-під ударів. Серед людей ніхто дивом не постраждав.

Росіяни використали свою зброю, лише щоб знищити гуманітарну допомогу. Цими діями окупанти вкотре показали свої терористичні цілі.

В МЗС відреагували на атаку по місії ООН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що удар російського агресора припав на автомобілі Всесвітньої продовольчої програми ООН, які були у складі конвою та доставляли їжу та життєво необхідну допомогу жителям прифронтового регіону.

Ще одне жорстоке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань. Ми закликаємо держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора,

– йдеться в повідомленні Сибіги.

Коли росіяни востаннє обстрілювали Херсон?

13 жовтня вороги атакували населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської, мінометної зброї, реактивних систем залпового вогню, а також дронами різного типу. Через це були травмовані чотири людини.

5 жовтня Росіяни скинули вибухівку на автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждала жінка та її двоє дітей. Цивільних у важкому стані доставили до лікарні. Один з хлопчиків втратив ногу.

Загалом кожного ранку з 20 вересня росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись саме на цивільні об'єкти. Часто вони атакують критичну інфраструктуру та навмисно "полють" за людьми та машинами.