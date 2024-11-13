Це ще не сигнал Трампу: що насправді хотів продемонструвати Путін комбінованою атакою по Києву

Росіяни атакували Україну проти ночі 13 листопада, використавши вперше за доволі тривалий час велику кількість засобів одночасно – крилаті ракети, балістику, БпЛА. Також це перша атака відтоді як стало відомо про перемогу Дональда Трампа на виборах. Тому можна трактувати цей обстріл України як певний сигнал Кремля Трампу.

Очільник Кремля, влаштовуючи атаку по Україні 13 листопада, ймовірно, хоче попередити Трампа, щоб не відбулась ескалація війни. Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко має іншу думку, яку він висловив 24 Каналу. Путін, як він вважає, по-справжньому "попередить" майбутнього 47-го президента трохи пізніше.

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Як Путін планує виставляти умови Трампу

Коваленко розповів, що цього разу Росія використала невелику кількість засобів, порівняно з тим, яку могла б застосувати, і скільки бортів росіяни підняли вночі у повітря.

Зокрема, ворог запустив балістичні ракети "Іскандер", а також вперше за декілька місяців крилаті ракети Х-101.

Проте це взагалі не сигнал Трампу. Це системна робота на передодні більш масованих ударів з боку росіян, а також щодо проведення тренувальних польотів стратегічної авіації. Крім того, ці часткові пуски здійснювались для того, щоб промацати нашу систему протиповітряної оборони,

– зауважив військовий оглядач.

Якщо Путін і хоче щось продемонструвати Трампу, то зробить він це ближче до січня 2025 року – напередодні інавгурації наступного президента США.

Росія може влаштувавши масований ракетний удар, застосувавши понад 150 одиниць дронів та біля сотні ракет різного типу – майже 250 повітряних об'єктів. Потім вони почнуть демонструвати Трампу, що, мовляв, ми більше не будемо обстрілювати, якщо він піде на домовленості з Росією на її умовах, а це означає капітуляцію України,

– наголосив Олександр Коваленко.

Такі дії росіяни вчинятимуть напередодні інавгурації Трампа, а не за два місяці, за які він може забути, що там відбувалось в Києві: пролетіли якісь дві ракети, які збили – і все.

У такий спосіб умови не виставляються. Вони виставляються, коли палають квартали, коли зруйновані десятки будинків. Тому цей ракетно-дроновий удар – це така собі пристрілка,

– припустив військовий оглядач.

Що відомо про нічний обстріл 13 листопада