Это еще не сигнал Трампу: что на самом деле хотел продемонстрировать Путин комбинированной атакой по Киеву

Россияне атаковали Украину в ночь на 13 ноября, использовав впервые за довольно длительное время большое количество средств одновременно – крылатые ракеты, баллистику, БПЛА. Также это первая атака с тех пор как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах. Поэтому можно трактовать этот обстрел Украины как определенный сигнал Кремля Трампу.

Глава Кремля, устраивая атаку по Украине 13 ноября, вероятно, хочет предупредить Трампа о том, чтобы не состоялась эскалация войны. Однако у военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко другое мнение, которое он высказал 24 Каналу. Путин, как он считает, по-настоящему "предупредит" будущего 47-го президента чуть позже.

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Как Путин планирует выставлять условия Трампу

Коваленко рассказал, что на этот раз Россия использовала небольшое количество средств, по сравнению с тем, которое могла бы применить и сколько бортов россияне подняли ночью в воздух.

В частности, враг запустил баллистические ракеты "Искандер", а также впервые за несколько месяцев крылатые ракеты Х-101.

Однако это вообще не сигнал Трампу. Это системная работа накануне более массированных ударов со стороны россиян, а также по проведению тренировочных полетов стратегической авиации. Кроме того, эти частичные пуски осуществлялись для того, чтобы прощупать нашу систему противовоздушной обороны,

– отметил военный обозреватель.

Если Путин и хочет что-то продемонстрировать Трампу, то сделает он это ближе к январю 2025 года – накануне инаугурации следующего президента США.

Россия может устроить массированный ракетный удар, применив более 150 единиц дронов и около сотни ракет различного типа – почти 250 воздушных объектов. Затем продемонстрируют Трампу, что, мол, больше не будут обстреливать Украину, если он пойдет на договоренности с Россией на ее условиях, а это означает капитуляцию Киева,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Такие действия россияне будут совершать накануне инаугурации Трампа, а не за два месяца, за которые он может забыть, что там происходило в Киеве: пролетели какие-то две ракеты, которые сбили – и все.

Таким образом условия не выставляются. Они выставляются, когда горят кварталы, когда разрушены десятки домов. Поэтому этот ракетно-дроновый удар – это такая себе пристрелка,

– предположил военный обозреватель.

Что известно о ночном обстреле 13 ноября