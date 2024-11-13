13 ноября Украина подверглась ракетной атаке со стороны России, однако этот удар не был массированным. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Планирует ли Россия массированный ракетный удар по Украине

По словам руководителя ЦПД, российские силы применили различные виды вооружения – крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе, но это еще не был удар в полную силу.

Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает,

– добавил Коваленко.

Руководитель ЦПД также заверил, что планы врага понятны для украинских защитников, и Украина готова к эффективному противодействию любым сценариям.

Атака России на Украину 13 ноября