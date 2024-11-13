Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА. Из семьи Куликов выжил только отец – он в момент удара вышел на кухню готовить завтрак. Тела Елены Кулик, 10-летнего Кирилла, почти 3-летнего Демида и двухмесячной Ульяны долго доставали из-под завалов.
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Кривой Рог в трауре
Сегодня в Кривом Роге – День траура. По тем, кого убили россияне, атаковав город накануне. Оборвали четыре жизни – мамы и трех ее детей. Вечная память... Склоняем головы... Соболезнования родным погибших,
– написали в ОВА.
Там подчеркнули, что оккупанты продолжают террор мирных людей. В частности, страдала Никопольщина – вечером и уже утром враг целился по ней трижды. Били дроном-камикадзе по Марганецкой общине, а потом ударили из РСЗО "Град" и артиллерии по Никополю.
К счастью пострадавших нет, но повреждены несколько предприятий.
К слову, в ОВА заметили: утром в области продолжается воздушная тревога.
Редакция 24 Канала сочувствует горю всех, кто знал семью Куликов. Предлагаем присоединиться к сбору в поддержку Максима Кулика, который открыл его брат Виталий.