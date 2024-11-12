Сейчас живым остался из этой семьи только отец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "СВОИ Кривой Рог".

К теме Атака Кривого Рога: из-под завалов дома достали тела трех детей

Что известно о погибшей маме и трех детях в Кривом Роге

В результате российской атаки погибла почти вся семья Куликов. Вечером 11 ноября глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что из-под завалов дома удалось деблокировать тело женщины.

По данным журналистов "СВОИ Кривой Рог" это была именно 30-летняя Елена Кулик.



Елена Кулик погибла после вражеской атаки по Кривому Рогу / Фото "СВОИ Кривой Рог"

Уже утром 12 ноября Лысак сообщил, что спасатели деблокировали тела двух детей. Как пишут журналисты, это были 10-летний Кирилл Кулик, а также Демид, которому на момент гибели после российской атаки было 2 года и 8 месяцев.



Кирилла Кулика убила Россия ударом по многоэтажке в Кривом Роге / Фото "СВОИ Кривой Рог"

Впоследствии начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что обнаружили также тело и третьего ребенка. Это была двухмесячная Ульяна Кулик.

Из всей семьи выжить удалось только отцу Максиму Кулику. В момент удара он вышел на кухню готовить завтрак, рассказала журналистам его мать Ирина.



Максим Кулик выжил во время российского удара по дому в Кривом Роге / Фото "СВОИ Кривой Рог"

К слову, в Кривом Роге, кроме жертв российской атаки, также пострадало по меньшей мере 14 человек. Спасатели завершили поисковую операцию на месте атаки утром 12 ноября.