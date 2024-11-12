Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

К теме Невестка и трое внуков оказались под завалами: женщина рассказала об ударе по Кривому Рогу

Сколько жертв после вражеской атаки по Кривому Рогу теперь

Обновление в 07:50: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов также деблокировали тело третьего ребенка. Таким образом количество жертв возросло до 4 человек.

Сергей Лысак рассказал, что после того, как из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей, в целом в городе увеличилось количество жертв.

Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни,

– написал он.

Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что спасатели работают, не останавливаясь. Кроме того, под завалами еще ищут одного малыша.

Также Лысак отметил, что ночью в Днепропетровской области работала ПВО. Неспокойным было утро в Каменском районе, куда агрессор направил БПЛА.

Однако, к счастью, в результате атаки никто не пострадал. Все убытки, которые нанесла Россия области за эту ночь еще уточняют.

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали, что из-под завалов дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это была первая жертва после вражеской атаки на город 11 ноября.

В результате российского удара по многоэтажке пострадало 14 человек, среди которых двое детей: 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. Три человека находятся в состоянии средней тяжести в больнице, среди них – один ребенок.

На это преступление уже также отреагировал и Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира.