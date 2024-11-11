Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Последствия удара по Кривому Рогу

Ирина рассказала, что под завалами оказались ее невестка и трое внуков - десяти, двух с половиной лет и двухмесячный младенец.

Сын вышел на кухню завтрак готовить. Он остался жив, упал на второй этаж. А вот жену его и детей ищут под завалами,

– отмечает женщина.

Ирина была на работе, когда услышала взрыв. Она сразу начала звонить родным, но никто не отвечал. Тогда женщина приехала на место и увидела разрушения.

Местная жительница рассказала об ударе по Кривому Рогу: смотрите видео

Заметим, что в целом в Кривом Роге известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей. В частности, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. В доме, что стал целью россиян, разрушен подъезд с первого по пятый этаж.