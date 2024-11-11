Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского. Глава государства отметил необходимость оружия для защиты от российского террора.

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Как Зеленский прокомментировал удар по Кривому Рогу

Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей,

– заявил он.

По его словам, сейчас продолжается аварийно-спасательная операция, спасатели прилагают все усилия. Под завалами до сих пор могут быть люди. Он отметил, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной.

"Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только продолжения войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии", – объясняет украинский лидер.

Как резюмировал Владимир Зеленский, без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени.

Напомним, в Кривом Роге утром 11 ноября прогремели взрывы. В направлении города летела вражеская ракета. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что на месте работают все необходимые службы.