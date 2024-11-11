До этого там объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

Тревогу по всей Днепропетровской области объявили в 10:15. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!

– писали военные.

Через несколько минут стало известно о пуске ракеты в сторону Кривого Рока. Уже в 10:20 в городе прогремели взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

Также громкие звуки подтвердил и начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко. Он также обратился к гражданам, чтобы те позаботились о своей безопасности.

"Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" – отметил он.

Пока о последствиях вражеской атаки по Кривому Рогу в ОВА не комментировали.

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