Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Глава держави наголосив на необхідності зброї для захисту від російського терору.

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Як Зеленський прокоментував удар по Кривому Рогу

Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей,

– заявив він.

За його словами, наразі триває аварійно-рятувальна операція, рятувальники докладають усіх зусиль. Під завалами ще досі можуть бути люди. Він наголосив, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною.

"Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію", – пояснює український лідер.

Як резюмував Володимир Зеленський, без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені.

Нагадаємо, у Кривому Розі зранку 11 листопада прогриміли вибухи. У напрямку міста летіла ворожа ракета. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що на місці працюють всі необхідні служби.