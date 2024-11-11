Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА. Чиновники также отметили, что под обломками может быть трое детей.

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В Кривом Роге есть жертва

Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным. Под обломками, вероятно, могут находиться еще трое детей,

– сообщили в Днепропетровской ОВА.

Александр Вилкул также подтвердил, что из-под завалов деблокировали тело женщины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем, кто знал погибшую. Светлая память!

Коротко об атаке по Кривому Рогу 11 ноября

Россияне попали в пятиэтажку, один подъезд полностью разрушен. Также повреждены около 40 жилых домов, медучреждение, 2 учебных заведения, объекты бизнеса, 11 автомобилей.

Пострадало 14 человек, среди которых двое детей – 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. 3 человека в состоянии средней тяжести находятся в больнице, среди них – один ребенок.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Судьба трех человек неизвестна.