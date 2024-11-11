Про це пише 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА. Чиновники також наголосили, що під уламками може бути троє дітей.

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У Кривому Розі є жертва

З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним. Під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей,

– повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Олександр Вілкул також підтвердив, що з-під завалів деблокували тіло жінки.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім, хто знав загиблу. Світла пам'ять!

Коротко про атаку по Кривому Рогу 11 листопада

Росіяни влучили у п'ятиповерхівку, один під'їзд повністю зруйновано. Також пошкоджено близько 40 житлових будинків, медзаклад, 2 навчальні заклади, об'єкти бізнесу, 11 автомобілів.

Постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей – 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. 3 людей у стані середньої тяжкості перебувають у лікарні, серед них – одна дитина.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Доля трьох людей невідома.