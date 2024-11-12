Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

До теми Невістка та троє онуків опинилися під завалами: жінка розповіла про удар по Кривому Рогу

Скільки жертв після ворожої атаки по Кривому Рогу тепер

Оновлення о 07:50: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з-під завалів також деблокували тіло третьої дитини. Таким чином кількість жертв зросла до 4 осіб.

Сергій Лисак розповів, що після того, як з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей, загалом у місті збільшилася кількість жертв.

Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя,

– написав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА підкреслив, що рятувальники працюють, не зупиняючись. Окрім того, під завалами ще шукають одного малюка.

Також Лисак зазначив, що вночі в Дніпропетровській області працювала ППО. Неспокійним був ранок у Кам'янському районі, куди агресор спрямував БпЛА.

Однак, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Усі збитки, які завдала Росія області за цю ніч ще уточнюють.

Раніше у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що з-під завалів будинку у Кривому Розі дістали тіло жінки. Це була перша жертва після ворожої атаки на місто 11 листопада.

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей: 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Троє людей перебувають у стані середньої тяжкості у лікарні, серед них – одна дитина.

На цей злочин уже також відреагував і Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу.