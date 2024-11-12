Наразі живим лишився з цієї сім'ї лише батько. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "СВОЇ Кривий Ріг".

До теми Атака Кривого Рогу: з-під завалів будинку дістали тіла трьох дітей

Що відомо про загиблу маму та трьох дітей у Кривому Розі

Внаслідок російської атаки загинула майже вся родина Куликів. Увечері 11 листопада очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що з-під завалів будинку вдалося деблокувати тіло жінки.

За даними журналістів "СВОЇ Кривий Ріг" це була саме 30-річна Олена Кулик.



Олена Кулик загинула після ворожої атаки по Кривому Рогу / Фото "СВОЇ Кривий Ріг"

Уже вранці 12 листопада Лисак повідомив, що рятувальники деблокували тіла двох дітей. Як пишуть журналісти, це були 10-річний Кирило Кулик, а також Демид, якому на момент загибелі після російської атаки було 2 роки та 8 місяців.



Кирила Кулика вбила Росія ударом по багатоповерхівці в Кривому Розі / Фото "СВОЇ Кривий Ріг"

Згодом начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що виявили також тіло й третьої дитини. Це була двомісячна Уляна Кулик.

З усієї родини вижити вдалося лише батьку Максиму Кулику. У момент удару він вийшов на кухню готувати сніданок, розповіла журналістам його матір Ірина.



Максим Кулик вижив під час російського удару по будинку у Кривому Розі / Фото "СВОЇ Кривий Ріг"

До слова, у Кривому Розі, окрім жертв російської атаки, також постраждало щонайменше 14 людей. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці атаки вранці 12 листопада.