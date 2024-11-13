Про це пише 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА. Із сім'ї Куликів вижив лише батько – він у момент удару вийшов на кухню готувати сніданок. Тіла Олени Кулик, 10-річного Кирила, майже 3-річного Демида та двомісячної Уляни довго діставали з-під завалів.

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Кривий Ріг у жалобі

Сьогодні у Кривому Розі – День жалоби. За тими, кого вбили росіяни, атакувавши місто напередодні. Обірвали чотири життя – мами і трьох її дітей. Вічна пам'ять… Схиляємо голови… Співчуття рідним загиблих,

– написали в ОВА.

Там підкреслили, що окупанти продовжують терор мирних людей. Зокрема, потерпала Нікопольщина – ввечері і вже вранці ворог цілив по ній тричі. Били дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, а потім вгатили з РСЗВ "Град" та артилерії по Нікополю.

На щастя постраждалих нема, але пошкоджені декілька підприємств.

До слова, в ОВА зауважили: зранку в області триває повітряна тривога.

Редакція 24 Каналу співчуває горю всіх, хто знав родину Куликів. Пропонуємо долучитися до збору на підтримку Максима Кулика, який відкрив його брат Віталій.