У Києві після атаки є постраждалі, серед них – діти

У ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ "Шахедами". Унаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

До теми У Києві пролунали вибухи: окупанти влучили у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Що відомо про постраждалих?

У ніч проти 26 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Деснянський та Оболонський район столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці. Також уламки впали на дах іншого житлового будинку.

На жаль, унаслідок атаки є потерпілі. Загалом, постраждало 14 осіб, серед яких – четверо дітей.

Усім постраждалим наразі надається допомога. Є госпіталізовані. Деталі про стан постраждалих наразі невідомі.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про попередні атаки на Київ?