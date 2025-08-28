Журналісти поговорили з мешканцями Дарницького району. Там унаслідок атаки 28 серпня загинуло багато киян, а рятувальні роботи ще тривають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ 24" і Суспільне.

Реакція киян на обстріл 28 серпня

Волонтерка Леся налякана. Її діти, на щастя, живі, але вона дуже переймається за сусідів.

Жінка зі сльозами говорить: усі жили як одна велика родина. А зараз їй складно зрозуміти, де хто, чи всі живі.

Вона згадує: ходили на кухню не тільки поїсти, а й попити каву, поспілкуватися. Кожен приніс вазон з квітами, щоб було гарно. Не було такого, щоб хтось не привітався, – усі жили дуже дружно.

Ми з 1997 року всі разом, ми вже як рідні. Якщо когось нема, ми зіздвонюємося. Зараз для мене це катастрофа, я половину знайшла, половину не знайшла, половина бере слухавку, половина не бере. Хоч казали, що я сильна, їжджу на фронт, але зараз у мене істерика, бо я їх не бачу,

– зізналася жінка.

Жінка розповідає, як дружно жили в будинку, який зараз зруйнувала Росія: дивіться відео

Юлія чекає на новини про брата. Чоловік заходив у мережу о сьомій ранку, після цього про нього немає звісток. Його квартира була під дахом на п'ятому поверсі, але там ще не розбирають завали.

Свій будинок уже не цікавить, головне, щоб знайшли сусідку, говорить інша Юлія. Їхні діти дружать. Вона показує фото дівчини на телефоні і чекає на її порятунок під зруйнованим будинком.

Світлана розповіла, що сама була під завалами. Вибуху не чула, а вже відчула: разом з дитиною опинилася на плиті, а чоловік – під плитою. Його витягли через дві години, їх – одразу. Їхня кімната на 5 поверсі зруйнована.

Кияни про ракетно-дронову атаку 28 серпня: дивіться відео

