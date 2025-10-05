У мережі поширюють теорію про те, що мер Львова Андрій Садовий "навів" ракети на місто. З ним поширюють відео, яке нібито і стало приводом для Росії вдарити по Львову.

На цих відео Садовий відвідує індустріальний парк "Сигнівка". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Садового та "Кіберборошно" у телеграмі.

Які теорії про Садового та ракетний удар по Львову поширюють у мережі?

Російська пропаганда вкинула у мережу відео з мером Львова Андрієм Садовим, який відвідує індустріальний парк "Сигнівка". Росіяни пишуть, мовляв, Садовий побував на виробництві зброї, і туди вони й ударили.

Підприємство, що постраждало від удару, не є військовим об'єктом і не виробляє зброю. Садовий не відвідував виробництво зброї.

Інші ж телеграм-канали пишуть, що росіяни знали, що б'ють по цивільному підприємству, але обрали його саме через "афішування у ЗМІ", зокрема з візитом Садового. Таким чином, на нього кладуть відповідальність за те, що "прилітає частіше".

Нюанс у тому, що ракета влучила не у приміщення, яке колись відвідував Садовий, а у те, що неподалік, у тому ж індустріальному районі, який охоплює не одне виробництво.

Сам Садовий у вірусному для росіян пості писав наступне: "Сьогодні з робочим візитом разом з народним депутатом України Дмитром Кисилевським ми відвідали індустріальний парк "Сигнівка" у Львові, де відкрився перший завод. Ним стало виробництво компанії USP, провідного українського виробника сендвіч-панелей".

Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий "навів" ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?

– відреагував Садовий.

Він закликав громадян не сваритися, бо це і є метою ворога. Також він додав, що "уламок ракети" посеред Львова – це стара вентиляційна труба.



Вентиляційну трубу у Львові прийняли за "уламок ракети" / Фото Андрій Садовий

