Одна з атак була на наших очах, – Кулеба розповів про ситуацію у Маяках на Одещині
- Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба повідомив про понад 20 дронових атак на міст у Маяках та понад 5 уражень.
- Відновлювальні роботи тривають, розгорнуто понтонний міст для реверсного руху, залізничне сполучення збережено.
Росіяни почали активно обстрілювати Одещину, зокрема міст у Маяках. Станом на суботу, 20 грудня, зафіксовано вже понад 20 дронових атак.
Деталі на пресконференції розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає 24 Канал. Один з ударів відбувся просто на його очах.
Дивіться також Понад 10 прильотів по мосту, перекрита траса Одеса – Рені: усе про масовані атаки по Маяках
Яка ситуація з обстрілами Одещині?
За словами Кулеби, ситуація в області складна. За останній тиждень відбулося понад 500 ворожих атак різними видами озброєння. Цілями росіян насамперед є портова інфраструктура та логістика.
Віцепрем'єр-міністр відвідав населений пункт Маяки, міст у якому також опинився під ударом. Противник постійно обстрілює об'єкт, зафіксовано понад 20 дронових атак і понад 5 уражень.
Я щойно там був… Відбулася атака просто на наших очах – БпЛА на міст,
– розповів посадовець.
Відновлювальні роботи тривають у складних умовах. Військові допомагають координувати процес, аби не витрачати багато часу під час повітряної тривоги.
Наразі проїзд по мосту неможливий, але в найближчий термін його планують відкрити. "Ми бачимо та розуміємо, як це зробити", – зауважив Кулеба.
Які альтернативи можливі?
Серед альтернатив доступний понтонний міст, який розгорнули ще 19 грудня – на ньому здійснюється реверсний рух.
У населені пункти по іншу сторону річки Дністер підвозять продукти, також туди відправили автомобілі Укрпошти, інкасаторів.
Протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики: один буде постійний, інший – ще один понтонний міст. Це короткострокова перспектива. Уже протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи,
– сказав віцепрем'єр.
Окрім того, фіксують накопичення вантажівок. Їх вивозять окремим коридором на Україну через Вінницьку область, інша частина пройде альтернативні сполучення в сторону Одеси.
Залізничне сполучення на Одещині збережено, що "дає велику можливість для маневру".
Чому ворог атакує Одещину?
За словами голови Центру радіотехнологій Сергія Бескрестнова, росіяни намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області.
Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію, зазначивши, що ворог своїми діями намагається блокувати приморські регіони.
Український президент додав: "Розбираємося також з людьми, відповідальними за ППО саме на Одещині. Залиште, будь ласка, цей діалог між мною та головкомом".