Одна из атак была на наших глазах, – Кулеба рассказал о ситуации в Маяках в Одесской области

Россияне начали активно обстреливать Одесскую область, в частности мост в Маяках. По состоянию на субботу, 20 декабря, зафиксировано уже более 20 дроновых атак.

Детали на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал. Один из ударов произошел прямо на его глазах.

Какова ситуация с обстрелами Одесской области?

По словам Кулебы, ситуация в области сложная. За последнюю неделю произошло более 500 вражеских атак различными видами вооружения. Целями россиян прежде всего является портовая инфраструктура и логистика.

Вице-премьер-министр посетил населенный пункт Маяки, мост в котором также оказался под ударом. Противник постоянно обстреливает объект, зафиксировано более 20 дроновых атак и более 5 поражений.

Я только что там был... Произошла атака прямо на наших глазах – БпЛА на мост,

– рассказал чиновник.

Восстановительные работы продолжаются в сложных условиях. Военные помогают координировать процесс, чтобы не тратить много времени во время воздушной тревоги.

Сейчас проезд по мосту невозможен, но в ближайшие сроки его планируют открыть. "Мы видим и понимаем, как это сделать", – отметил Кулеба.

Какие альтернативы возможны?

Среди альтернатив доступен понтонный мост, который развернули еще 19 декабря – на нем осуществляется реверсное движение.

В населенные пункты по другую сторону реки Днестр подвозят продукты, также туда отправили автомобили Укрпочты, инкассаторов.

В течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики: один будет постоянный, другой – еще один понтонный мост. Это краткосрочная перспектива. Уже в течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных логистических пути,

– сказал вице-премьер.

Кроме того, фиксируют накопление грузовиков. Их вывозят отдельным коридором на Украину через Винницкую область, другая часть пройдет альтернативные сообщения в сторону Одессы.

Железнодорожное сообщение в Одесской области сохранено, что "дает большую возможность для маневра".

Почему враг атакует Одесскую область?