Одна из атак была на наших глазах, – Кулеба рассказал о ситуации в Маяках в Одесской области
- Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил о более 20 дроновых атаках на мост в Маяках и более 5 поражений.
- Восстановительные работы продолжаются, развернут понтонный мост для реверсного движения, железнодорожное сообщение сохранено.
Россияне начали активно обстреливать Одесскую область, в частности мост в Маяках. По состоянию на субботу, 20 декабря, зафиксировано уже более 20 дроновых атак.
Детали на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал. Один из ударов произошел прямо на его глазах.
Какова ситуация с обстрелами Одесской области?
По словам Кулебы, ситуация в области сложная. За последнюю неделю произошло более 500 вражеских атак различными видами вооружения. Целями россиян прежде всего является портовая инфраструктура и логистика.
Вице-премьер-министр посетил населенный пункт Маяки, мост в котором также оказался под ударом. Противник постоянно обстреливает объект, зафиксировано более 20 дроновых атак и более 5 поражений.
Я только что там был... Произошла атака прямо на наших глазах – БпЛА на мост,
– рассказал чиновник.
Восстановительные работы продолжаются в сложных условиях. Военные помогают координировать процесс, чтобы не тратить много времени во время воздушной тревоги.
Сейчас проезд по мосту невозможен, но в ближайшие сроки его планируют открыть. "Мы видим и понимаем, как это сделать", – отметил Кулеба.
Какие альтернативы возможны?
Среди альтернатив доступен понтонный мост, который развернули еще 19 декабря – на нем осуществляется реверсное движение.
В населенные пункты по другую сторону реки Днестр подвозят продукты, также туда отправили автомобили Укрпочты, инкассаторов.
В течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики: один будет постоянный, другой – еще один понтонный мост. Это краткосрочная перспектива. Уже в течение двух месяцев мы сделаем еще два дополнительных альтернативных логистических пути,
– сказал вице-премьер.
Кроме того, фиксируют накопление грузовиков. Их вывозят отдельным коридором на Украину через Винницкую область, другая часть пройдет альтернативные сообщения в сторону Одессы.
Железнодорожное сообщение в Одесской области сохранено, что "дает большую возможность для маневра".
Почему враг атакует Одесскую область?
По словам главы Центра радиотехнологий Сергея Бескрестнова, россияне пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области.
Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию, отметив, что враг своими действиями пытается блокировать приморские регионы.
Украинский президент добавил: "Разбираемся также с людьми, ответственными за ПВО именно в Одесской области. Оставьте, пожалуйста, этот диалог между мной и главкомом".