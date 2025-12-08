Пожежа на кількох поверхах, десятки евакуйованих: ДСНС показали наслідки ударів по Охтирці

Російські війська завдали ударів дронами по 9-поверхівці у Охтирці на Сумщині. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

ДСНС евакуювали 35 мешканців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

Дивіться також У Кілії у багатоповерхівці пролунав потужний вибух: у ДСНС назвали причину

Які наслідки обстрілу Охтирки?

Внаслідок ударів росіян по 9-поверхівці у місті Охтирка на Сумщині виникла пожежа з 2 по 5 поверхи.

Рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Всі осередки горіння зрештою були ліквідовані, триває розбір пошкоджених конструкцій.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілу Охтирки: дивіться відео ДСНС

Наслідки ударів БпЛА по Охтирці

Що відомо про обстріл Охтирки?