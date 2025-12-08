Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Які наслідки удару по Охтирці?
Ворог обстріляв Охтирку пізно ввечері 7 грудня. Про можливе ураження будинку писали телеграм-канали, а тепер це підтвердили офіційно.
Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо, п'ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу,
– написав Григоров.
Результат влучання в будинок в Охтирці / Сумська ОВА
Наразі інформацію щодо стану людей уточнюють, як і характер пошкоджень. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре – у той час, коли люди спали у своїх оселях,
– акцентував глава ОВА.
Він підкреслив, що загроза ворожих ударів в області зберігається, та закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.
І справді, моніторингові телеграм-канали називали низку населених пунктів Сумщини, куди прямували "Шахеди" чи інші ударні дрони вночі 8 грудня.
Де зараз тривога в Україні
Які ще регіони України були під атакою?
Основний удар був пізнього вечора 7 грудня. Протягом кількох годин росіяни атакували цілу низку міст і сіл. Зокрема, Фастів – третій раз поспіль.
Були вибухи в Запоріжжі та Чернігові, на Харківщині. У Дніпрі теж було гучно, але без тривоги.
Загрози від стратегічної авіації поки немає. Кораблі, які можуть нести ракети, у портах. Цієї ночі агресор б'є безпілотниками.