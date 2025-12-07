Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві пабліки.
Що відомо про вибух у Дніпрі?
У Дніпрі близько 23:24 7 грудня прогримів вибух. Водночас місцеві зазначили, що повітряна тривога у місті не була оголошена.
Місцеві пабліки пишуть, що дніпряни вже звикли до ситуацій, коли сирени вмикають після удару. Однак цього разу, попри те, що звук було чітко чутно у різних районах міста, повітряну тривогу так і не оголосили.
Ввімкнули тривогу лише о 23:30 безпосередньо у місті Дніпро та територіальній громаді, а також у Дніпровському районі області.
Близько 23:41 місцеві чули ще один гучний вибух у місті, після якого піднявся густий стовп диму. Водночас Повітряні Сили України раніше попереджали про рух ворожого БпЛА зі східного напрямку в бік Дніпра.
Це може свідчити про ймовірну атаку безпілотників, однак наразі офіційної інформації немає.
У яких ще областях чули вибухи надвечір 7 грудня?
У Фастові Київської області о 22:30 оголосили повітряну тривогу, а згодом місцеві чули вибухи. Повітряні сили та монітори попереджали про загрозу 4 ворожих безпілотників. В Київській військові адміністрації зазначили, що в області можлива робота ППО.
Вибухи чули й на Сумщині. О 23:24 кореспонденти Суспільного повідомили про декілька гучних вибухів у Охтирці. Моніторингові канали пишуть про приліт у місті.
Ввечері 7 грудня ворог атакував Чугуївський район Харківщини. Близько 23:30 прогриміли вибухи. Монітори писали про щонайменше 5 "Шахедів" на місто чи повз нього.