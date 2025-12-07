Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві пабліки.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

У Дніпрі близько 23:24 7 грудня прогримів вибух. Водночас місцеві зазначили, що повітряна тривога у місті не була оголошена.

Місцеві пабліки пишуть, що дніпряни вже звикли до ситуацій, коли сирени вмикають після удару. Однак цього разу, попри те, що звук було чітко чутно у різних районах міста, повітряну тривогу так і не оголосили.

Ввімкнули тривогу лише о 23:30 безпосередньо у місті Дніпро та територіальній громаді, а також у Дніпровському районі області.

Близько 23:41 місцеві чули ще один гучний вибух у місті, після якого піднявся густий стовп диму. Водночас Повітряні Сили України раніше попереджали про рух ворожого БпЛА зі східного напрямку в бік Дніпра.

Це може свідчити про ймовірну атаку безпілотників, однак наразі офіційної інформації немає.

У яких ще областях чули вибухи надвечір 7 грудня?