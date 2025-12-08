Укр Рус
8 декабря, 08:02
Пожар на нескольких этажах, десятки эвакуированных: ГСЧС показали последствия ударов по Ахтырке

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские дроны вызвали пожар в 9-этажке в Ахтырке, охватив квартиры со 2 по 5 этажи.
  • ГСЧС эвакуировали 35 жителей, 7 человек были деблокированы из поврежденных помещений, а работы приостанавливались из-за угрозы повторных атак.

Российские войска нанесли удары дронами по 9-этажке в Ахтырке Сумской области. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи.

ГСЧС эвакуировали 35 жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия обстрела Ахтырки?

В результате ударов россиян по 9-этажке в городе Ахтырка Сумской области возник пожар со 2 по 5 этажи.

Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений.

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Все очаги горения в конце концов были ликвидированы, продолжается разбор поврежденных конструкций.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Ахтырки: смотрите видео ГСЧС

Последствия ударов БпЛА по Ахтырке

Что известно об обстреле Ахтырки?

  • В Ахтырке россияне попали в многоэтажку тремя ударными БПЛА. Дом получил масштабные повреждения.

  • Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки. Развернут штаб, работают пункты несокрушимости.