Незабаром мало б виповнитися 15: що відомо про близнючок, які загинули від удару по Краматорську
Російські загарбники завдали цинічного удару по піцерії у Краматорську ввечері 27 червня. Внаслідок цієї атаки загинули сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.
У вересні 2023 року дівчата, яких вбила російська ракета у Краматорську, мали б святкувати свій 15 день народження. Ця подія стала страшною трагедією для родини та друзів дівчат.
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Дівчата загинули внаслідок ракетного удару по Краматорську
В управлінні освіти Краматорської міської ради розповіли, що сестри Аксенченко навчалися у місцевій загальноосвітній школі № 24. Нещодавно вони закінчили свій черговий навчальний рік.
Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати свої 15-річчя,
– мовиться у заяві управління.
Сестер Аксенченко вбила російська ракета у Краматорську / Фото управління освіти Краматорської міської ради
Представники управління освіти наголосили, що вони разом зі всіма освітянами міста висловлюють батькам дівчат найщиріші співчуття. Там зазначили, що в цю гірку мить вони поділяють горе сім’ї дівчат та разом з ними схилили голову в глибокій скорботі.
Ракетний удар по піцерії у Краматорську: що відомо
- Російські окупанти ввечері 27 червня вдарили по Краматорському району двома ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в піцерію в центрі міста, де було людно.
- Внаслідок атаки по піцерії станом на 12 годину 28 червня загинули 10 людей. З них троє дітей, яким було по 14 та 17 років відповідно.
- Згодом СБУ впіймала коригувальника ракетного удару по Краматорську. Ним виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії.
- Цей чоловік жив у Краматорську та працював на газотранспортному підприємстві. Він передавав окупантам переміщення та розташування Збройних Сил, а також локації об'єктів критичної інфраструктури міста і місця скупчень людей.