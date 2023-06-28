Незабаром мало б виповнитися 15: що відомо про близнючок, які загинули від удару по Краматорську

Російські загарбники завдали цинічного удару по піцерії у Краматорську ввечері 27 червня. Внаслідок цієї атаки загинули сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.

У вересні 2023 року дівчата, яких вбила російська ракета у Краматорську, мали б святкувати свій 15 день народження. Ця подія стала страшною трагедією для родини та друзів дівчат.

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Дівчата загинули внаслідок ракетного удару по Краматорську

В управлінні освіти Краматорської міської ради розповіли, що сестри Аксенченко навчалися у місцевій загальноосвітній школі № 24. Нещодавно вони закінчили свій черговий навчальний рік.

Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати свої 15-річчя,

– мовиться у заяві управління.



Сестер Аксенченко вбила російська ракета у Краматорську / Фото управління освіти Краматорської міської ради

Представники управління освіти наголосили, що вони разом зі всіма освітянами міста висловлюють батькам дівчат найщиріші співчуття. Там зазначили, що в цю гірку мить вони поділяють горе сім’ї дівчат та разом з ними схилили голову в глибокій скорботі.

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