Росія здійснює енергетичний терор України. В епіцентрі її атак – Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина.

Президент Зеленський під час зустрічі із журналістами пояснив, чому ворог б'є саме по цих областях, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи є загроза блекауту через удари по енергетиці: Зеленський відповів, до чого варто готуватись

Чому Росія б'є по Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині?

Зеленський пояснив, що Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу Росії. Вони страждають як прикордонні регіони.

І ви пам'ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, – Покровський напрямок,

– нагадав президент.

А на сході енергетичний терор відбувається давно: населення залишається без світла – енергетики відновлюють постачання.

"Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці", – наголосив президент.

Він також пояснив удари по Полтаві. Ними росіяни хочуть залишити Україну без палива, тож б'ють по енергетиці і центру генерації українського палива.

Останні удари по енергетиці