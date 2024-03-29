Росія почала скидати на Харків авіабомби: Дикий назвав єдиний варіант протидії

Окупанти влітку 2023 року навчилися прикріплювати до старих радянських бомб певну систему. Вона складається з крилець та простої системи наведення.

Про це 24 Каналу розказав ветеран війни з Росією Євген Дикий, зауваживши, що точності це ворожій зброї не надало. Утім, тепер така авіабомба може летіти не кілька кілометрів, а кілька десятків кілометрів. Зазначимо, що ворог ударив авіабомбами по центральній частині Харкова.

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"Залежно від ваги бомби. Чим легша бомба, тим взагалі далі", – сказав Дикий.

Так ФАБ-250 з крильцями летить на відстань до 90 кілометрів. Найпоширеніший варіант – ФАБ-500 – летить на 60 – 70 кілометрів від точки пуску.

Вони (росіяни – 24 Канал) отримали можливість не заходити в зону дії нашої ППО, а здалеку скидати бомби. На жаль, Харків розташований за 20 кілометрів від їхнього кордону. Тому вони можуть не те, що не перелітати кордон, а можуть навіть не підлітати до кордону,

– наголосив ветеран війни з Росією.

Так окупанти скидають авіабомби углибині своєї території – приблизно за 50 кілометрів. Далі зброя долітає уже до Харкова. Нині ворог модернізує радянські авіабомби у конвеєрному масштабі. Загарбники перероблюють у місяць сотні авіабомб.

"Тепер їм почало вистачати й на те, щоб кошмарити лінію фронту, і на те, щоб кошмарити ті міста, які можна дістати через кордон. А в нас гостро не вистачає ППО, яку можна цьому протиставити. Ці бомби, на жаль, не перехоплюються. Це практично неможливо", – зауважив Дикий.

Як можна протидіяти модернізованим російським авіабомбам

Єдиний варіант протидії – збивати російські літаки. Однак для цього ЗСУ потрібні системи ППО, які мають радіус дії не менше 100 кілометрів. Для цього підходять комплекси SAMP/T, а також Patriot. На жаль, Україна має обмежену кількість останніх систем протиповітряної оборони, тож не може прикрити усі міста.

Поки доводиться максимально творчо використовувати ті нечисленні, які є. Їх перекидати з точки на точку, десь в різних місцях робити засідки, з яких збивати російські літаки. Потім знову втікати глибше в тил тощо,

– додав ветеран війни з Росією.

Системним розв'язання цієї проблеми є поява американських винищувачів F-16. Однак тут залежить від ракет класу "повітря – повітря", які будуть у комплекті з літаками. Якщо це буде зброя, яка битиме на 200 кілометрів, то так, переконаний Євген Дикий, проблему можна вважати розв'язаною.

"Якщо дадуть хоча б 120 кілометрів, це набагато складніше. Це дуже ризиковано, але все одно це дозволить вже все-таки достатньо ефективно їх збивати", – сказав ветеран війни з Росією.

Атака на Харків: коротко