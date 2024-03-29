Россия начала сбрасывать на Харьков авиабомбы: Дикий назвал единственный вариант противодействия

Оккупанты летом 2023 года научились прикреплять к старым советским бомбам определенную систему. Она состоит из крыльев и простой системы наведения.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий, отметив, что точности это вражескому оружию не придало. Впрочем, теперь такая авиабомба может лететь не несколько километров, а несколько десятков километров. Отметим, что враг ударил авиабомбами по центральной части Харькова.

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"В зависимости от веса бомбы. Чем легче бомба, тем вообще дальше", – сказал Дикий.

Так ФАБ-250 с крылыями летит на расстояние до 90 километров. Самый распространенный вариант – ФАБ-500 – летит на 60 – 70 километров от точки пуска.

Они (россияне – 24 Канал) получили возможность не заходить в зону действия нашей ПВО, а издалека сбрасывать бомбы. К сожалению, Харьков расположен в 20 километрах от их границы. Поэтому они могут не то, что не перелетать границу, а могут даже не подлетать к границе,

– подчеркнул ветеран войны с Россией.

Так оккупанты сбрасывают авиабомбы в глубине своей территории – примерно в 50 километрах. Далее оружие долетает уже до Харькова. Сейчас враг модернизирует советские авиабомбы в конвейерном масштабе. Захватчики переделывают в месяц сотни авиабомб.

"Теперь им начало хватать и на то, чтобы кошмарить линию фронта, и на то, чтобы кошмарить те города, которые можно достать через границу. А у нас остро не хватает ПВО, которую можно этому противопоставить. Эти бомбы, к сожалению, не перехватываются. Это практически невозможно", – отметил Дикий.

Как можно противодействовать модернизированным российским авиабомбам

Единственный вариант противодействия – сбивать российские самолеты. Однако для этого ВСУ нужны системы ПВО, которые имеют радиус действия не менее 100 километров. Для этого подходят комплексы SAMP/T, а также Patriot. К сожалению, Украина имеет ограниченное количество последних систем противовоздушной обороны, поэтому не может прикрыть все города.

Пока приходится максимально творчески использовать те немногочисленные, которые есть. Их перебрасывать с точки на точку, где-то в разных местах делать засады, из которых сбивать российские самолеты. Затем снова убегать глубже в тыл и тому подобное,

– добавил ветеран войны с Россией.

Системным решением этой проблемы является появление американских истребителей F-16. Однако здесь зависит от ракет класса "воздух – воздух", которые будут в комплекте с самолетами. Если это будет оружие, которое будет бить на 200 километров, то так, убежден Евгений Дикий, проблему можно считать решенной.

"Если дадут хотя бы 120 километров, это гораздо сложнее. Это очень рискованно, но все равно это позволит уже все-таки достаточно эффективно их сбивать", – сказал ветеран войны с Россией.

Атака на Харьков: коротко