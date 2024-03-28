Семеро пострадавших госпитализировали, информирует 24 Канал. Самой старшей пациентке – 92 года. Отметим, что россияне ударили по Харькову днем.

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Самому маленькому ребенку – нет и года. У него осколочные ранения мягких тканей. Пострадавших детей выписали из больницы почти сразу. Еще три человека будут оставаться в медучреждении.

У всех осколочные ранения различных участков тела. Профиль госпитализации зависит от того, куда прилетел осколок,

– рассказал и.о. гендиректора медучреждения Константин Лобойко.

Среди пострадавших – пациенты с ранением глаза, головы, а также мягких тканей – туловища и конечностей.

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