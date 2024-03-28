Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что россияне продолжают цинично атаковать густонаселенные регионы Харькова. Отметив, что Россия пытается модифицировать свои старые запасы, которых у них осталось много.
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Харьков под угрозой
Илья Евлаш рассказал, что оккупанты обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами весом в 250 килограммов.
Был удар модернизированной КАБ. Россияне ранее применяли это оружие в Мирнограде, что в Донецкой области. Но по Харьковщине такое использование впервые,
– отметил Евлаш.
Как отметил представитель Воздушных Сил ВСУ, россияне используют различные зенитные ракетные комплексы, в частности, С-300. Скорость полета ракеты из таких ЗРК очень высокая.
Воздушные силы, к счастью, могут с этим бороться и делают это, применяя западные системы противовоздушной обороны.
Евлаш подчеркнул, что потребность увеличивать количество систем ПВО все же остается.
Линия соприкосновения непосредственно с врагом, границы с Беларусью, Приднестровьем, временно оккупированным Крымом – они все также нуждаются в мощных системах ПВО, чтобы прикрывать наши объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики и мосты,
– сказал представитель Воздушных Сил.
Что известно об обстрелах Харькова: коротко
- Россияне продолжают обстреливать Харьков с территории Белгородской области. В центре города зафиксированы попадания.
- В Харьковский ОВА сообщили о применении оккупантами нового вида оружия для ударов по городу.
- По Харькову били модернизированными авиабомбами. Жители города показали фото последствий вражеской атаки.