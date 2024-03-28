Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що росіяни продовжують цинічно атакувати густонаселені регіони Харкова. Зазначивши, що Росія намагається модифікувати свої старі запаси, яких у них залишилося багато.

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Харків під загрозою

Ілля Євлаш розповів, що окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами вагою у 250 кілограмів.

Був удар модернізованою КАБ. Росіяни раніше застосовували цю зброю в Мирнограді, що в Донецькій області. Але щодо Харківщини таке використання вперше,

– зауважив Євлаш.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ, росіяни використовують різні зенітні ракетні комплекси, зокрема, С-300. Швидкість польоту ракети з таких ЗРК дуже висока.

Повітряні сили, на щастя, можуть з цим боротися і роблять це, застосовуючи західні системи протиповітряної оборони.

Євлаш наголосив, що потреба збільшувати кількість систем ППО все ж залишається.

Лінія зіткнення безпосередньо з ворогом, кордони з Білоруссю, Придністров’ям, тимчасово окупованим Кримом – вони всі також потребують потужних систем ППО, щоб прикривати наші об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики та мости,

– сказав речник Повітряних сил.

Що відомо про обстріли Харкова: коротко