Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що росіяни продовжують цинічно атакувати густонаселені регіони Харкова. Зазначивши, що Росія намагається модифікувати свої старі запаси, яких у них залишилося багато.
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Харків під загрозою
Ілля Євлаш розповів, що окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами вагою у 250 кілограмів.
Був удар модернізованою КАБ. Росіяни раніше застосовували цю зброю в Мирнограді, що в Донецькій області. Але щодо Харківщини таке використання вперше,
– зауважив Євлаш.
Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ, росіяни використовують різні зенітні ракетні комплекси, зокрема, С-300. Швидкість польоту ракети з таких ЗРК дуже висока.
Повітряні сили, на щастя, можуть з цим боротися і роблять це, застосовуючи західні системи протиповітряної оборони.
Євлаш наголосив, що потреба збільшувати кількість систем ППО все ж залишається.
Лінія зіткнення безпосередньо з ворогом, кордони з Білоруссю, Придністров’ям, тимчасово окупованим Кримом – вони всі також потребують потужних систем ППО, щоб прикривати наші об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики та мости,
– сказав речник Повітряних сил.
Що відомо про обстріли Харкова: коротко
- Росіяни продовжують обстрілювати Харків з території Бєлгородської області. В центрі міста зафіксовані влучення.
- У Харківський ОВА повідомили про застосування окупантами нового виду зброї для ударів по місту.
- По Харкову били модернізованими авіабомбами. Мешканці міста показали фото наслідків ворожої атаки.