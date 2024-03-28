Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував 24 Каналу це рішення. Він наголосив, що про посилення протиракетних заходів говоритимуть Повітряні сили ЗСУ.

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Очевидно, що сьогодні Росія використовує надзвукові ракети, балістику. Україна потребує додаткових протиракетних спроможностей.

"Тобто що саме ви робитимете? Будете більше про це говорити чи що? Я не зовсім розумію цих інформаційних програм, мовляв, заявимо про посилення протиракетних заходів. Добре. Але про це говоритимуть Повітряні сили", – підкреслив посадовець.

Реакція щодо таких заяв

Михайло Подоляк зазначив, що щодо ДРГ дуже ефективно працює Служба безпеки України. Зокрема, у прикордонних областях.

Що має дати ця інформація громадянам? Наприклад, можна було б сказати, що провели засідання, оцінили всі ризики, що працюєте в координації з Повітряними силами для того, щоб чітко усвідомлювати, яка кількість атак можлива, розумієте, що все під контролем, зокрема, з погляду систем Patriot,

– сказав він.

Росія зараз перейшла у радикальну риторику. У Кремлі заявляють, що триває не так звана "сво", а війна, що вони повністю знищуватимуть Україну, усіх вбиватимуть. Але це лише пропагандистські наративи, які вони використовують для психоемоційного впливу на українців.

Дедалі частіше у медіапросторі звучить, що Росія проводить додаткову мобілізацію, накопичить 300 тисяч окупантів та піде захоплювати Харків. Питання у тому, чи зможе ворог це зробити. Адже зараз росіяни, які і раніше, проводять мобілізацію, намагаються доукомплектувати свої дивізії, щоб продовжувати кількісний тиск по лінії фронту.

Також часто пишуть, що у Росії є "суперзброя" – ракети "Циркон", тому нібито "усім кінець". Однак цій зброї можуть протидіяти, наприклад, ЗРК Patriot. На думку радника голови ОПУ, це радикалізація негативних інформаційних повідомлень.