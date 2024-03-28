Деталями удару з 24 Каналом поділився речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що кількість збитих цілей досі уточнюється.

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Наслідки удару

Наразі відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Одеського регіону.

Противник запустив повітряні цілі зі сторони Криму. Наразі кількість збитих цілей уточнюється, однак відомо, що частину з них таки вдалося збити бійцям протиповітряної оборони.

В Повітряних силах підтвердили, що росіяни атакували Одещину ракетами Х-22.

Це досить потужні ракети. Засоби ППО, які нас є, можуть їх збивати, але це досить проблематично,

– додав Євлаш.

Крім ракет, ворог запустив по Україні дрони типу "Шахед", по яких ефективно відпрацювали мобільні групи та засоби ППО Skynex і Gepard.

Також за минулу добу ворог випустив одну ракету С-300 по Донеччині, ще одна С-300 зникла з радарів і не досягла визначеної цілі.