Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Після вибухів в Одесі тривогу оголосили й в інших південних регіонах.

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Ворог вкотре атакував Одесу

Зранку в Одесі пролунали потужні вибухи, а за кілька секунд – пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили о 08:09 попередили про загрозу й заявили, що у напрямку Одещини летить ракета.

В Одеській ОВА закликали жителів міста, а також Одеського району негайно пройти в укриття. Олег Кіпер після вибуху закликав залишатися в безпечних місцях, адже загроза не минула.

Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває!

– закликав Кіпер.

Водночас тривогу оголосили також у Миколаївській та Херсонській областях.