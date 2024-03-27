У середу, 27 березня, близько 21:55 повітряна тривога почала ширитися областями. Більше читайте в матеріалі-хронології 24 Каналу.
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Телеграм-канали написали про загрозу балістики дальнього радіуса дії в областях, де оголошено тривогу. Через декілька хвилин у Повітряних силах підтвердили, що два борти Ту-22м3 росіян зафіксовано над акваторією Чорного моря.
Тривогу оголосили у таких регіонах станом на 21:57, 27 березня:
- Черкаська область;
- Полтавська область;
- Кіровоградська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Вінницька область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Житомирська область;
- Харківська область;
- Одеська область;
- Херсонська область;
- Сумська область;
- Донецька область.
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 27 березня / Телеграм-канал alarmukraine