У середу, 27 березня, близько 21:55 повітряна тривога почала ширитися областями. Більше читайте в матеріалі-хронології 24 Каналу.

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22:01, 27 березня

Телеграм-канали написали про загрозу балістики дальнього радіуса дії в областях, де оголошено тривогу. Через декілька хвилин у Повітряних силах підтвердили, що два борти Ту-22м3 росіян зафіксовано над акваторією Чорного моря.

Тривогу оголосили у таких регіонах станом на 21:57, 27 березня:

  • Черкаська область;
  • Полтавська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Вінницька область;
  • Київська область;
  • Миколаївська область;
  • Житомирська область;
  • Харківська область;
  • Одеська область;
  • Херсонська область;
  • Сумська область;
  • Донецька область.


Де оголосили повітряну тривогу ввечері 27 березня / Телеграм-канал alarmukraine