В среду, 27 марта, около 21:55 воздушная тревога начала распространяться по областям. Больше читайте в материале-хронологии 24 Канала.

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Прозвучал отбой в Одесской области в 22:54. Через минуту тревогу объявили в Харьковской области, однако уже в 22:57 раздавался отбой и в этом регионе.

22:47, 27 марта

Объявили отбой во всех областях Украины, кроме Одесской.

Снова объявили тревогу в Одесской области. Вместе с тем телеграм-каналы написали в 22:39 о цели, летящей в сторону этого региона. Уже через три минуты появилось сообщение, что "цель больше не фиксируют".

22:34, 27 марта

Прозвучал отбой в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

22:26, 27 марта

Официальные источники говорят об угрозе для прифронтовых регионов – применении врагом авиационных средств поражения. ВСУ наблюдают активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

22:21, 27 марта

СМИ пишут о взрывах в Одесской области, а также мониторинговые телеграм-каналы информируют, что четыре борта Ту-22м3 оставляют пусковые рубежи возле Крыма и направляются обратным курсом.

22:16, 27 марта

Воздушные силы заявляют, что фиксируют пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей. В частности, жителей Одесской области призывают быть в укрытиях.

22:10, 27 марта

Тревогу объявили также в Киеве и Черниговской области.

22:01, 27 марта

Телеграм-каналы написали об угрозе баллистики дальнего радиуса действия в областях, где объявлена тревога. Через несколько минут в Воздушных силах подтвердили, что два борта Ту-22м3 россиян зафиксировано над акваторией Черного моря.

Тревогу объявили в таких регионах по состоянию на 21:57, 27 марта:

  • Черкасская область;
  • Полтавская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Винницкая область;
  • Киевская область;
  • Николаевская область;
  • Житомирская область;
  • Харьковская область;
  • Одесская область;
  • Херсонская область;
  • Сумская область;
  • Донецкая область.


Где объявили воздушную тревогу вечером 27 марта / Телеграм-канал alarmukraine