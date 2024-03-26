Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, додавши, що у ніч на 26 березня ворог знову атакував "Шахедами" Південь України. Бойова робота тривала на Миколаївщині.

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Яку тактику обрав ворог для своїх ударів

На Одещині бойової роботи вночі 26 березня не було, але система протиповітряної оборони завжди перебуває у повній готовності. За словами Братчука, дуже хотілося б отримати підсилення ППО, найперше пускові установки й боєкомплект, якими можна знищувати балістику. Вона, а також дрони – це те, що найбільше дошкуляє Одесі, як і багатьом іншим регіонам.

Вчора (25 березня – 24 Канал) пролунали вибухи. Знову балістика, знову з території окупованого Криму й знову тактика подвійного удару – рекреаційна зона, щоб досягти найбільших жертв, а потім друга ракета, яка зазвичай прилітає тоді, коли на місце приїздять рятувальники й медики,

– розповів Братчук.

Внаслідок атаки постраждала рекреаційна зона, два адміністративних будинки знищено. Відомо про трьох постраждалих жінок, які там перебували, але стан їхнього здоров'я задовільний. На щастя, обійшлося без жертв.

Також важливо нагадати, що під час ударів балістикою є дуже мало часу, щоб перейти в укриття і заховатися. Ворог від своєї тактики не відмовився і продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.

Станом на 19 годину 25 березня в регіоні було 300 000 абонентів, які не під'єднані до споживання електроенергії. Поступово всіх під'єднають, але найголовніше, що критична інфраструктура знову витримала,

– наголосив Братчук.

Щобільше, на маршрути вже виходить міський електротранспорт, але у кількості 50% від рухомого складу. Днем раніше, 25 березня, він взагалі не працював через значні пошкодження на об'єкті енергетичної інфраструктури.

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