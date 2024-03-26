Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, добавив, что в ночь на 26 марта враг снова атаковал "Шахедами" Юг Украины. Боевая работа продолжалась на Николаевщине.
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Какую тактику выбрал враг для своих ударов
В Одесской области боевой работы ночью 26 марта не было, но система противовоздушной обороны всегда находится в полной готовности. По словам Братчука, очень хотелось бы получить усиление ПВО, прежде всего пусковые установки и боекомплект, которыми можно уничтожать баллистику. Она, а также дроны – это то, что больше всего донимает Одессе, как и многим другим регионам.
Вчера (25 марта – 24 Канал) прогремели взрывы. Опять баллистика, снова с территории оккупированного Крыма и снова тактика двойного удара – рекреационная зона, чтобы достичь наибольших жертв, а потом вторая ракета, которая обычно прилетает тогда, когда на место приезжают спасатели и медики,
– рассказал Братчук.
В результате атаки пострадала рекреационная зона, два административных здания уничтожены. Известно о трех пострадавших женщинах, которые там находились, состояние их здоровья удовлетворительное. К счастью, обошлось без жертв.
Также важно напомнить, что во время ударов баллистикой есть очень мало времени, чтобы перейти в укрытие и спрятаться. Враг от своей тактики не отказался и продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.
По состоянию на 19 часов 25 марта в регионе было 300 000 абонентов, которые не подключены к потреблению электроэнергии. Постепенно всех подключат, но самое главное, что критическая инфраструктура снова выдержала,
– подчеркнул Братчук.
Более того, на маршруты уже выходит городской электротранспорт, но в количестве 50% от подвижного состава. Днем ранее, 25 марта, он вообще не работал из-за значительных повреждений на объекте энергетической инфраструктуры.
Россия обстреливает Одессу: что известно
- В ночь на 25 марта оккупанты запустили по городу "Шахеды" и повредили энергоструктуру. В части Одессы пропал свет. Днем ранее местные власти сообщили о введении графиков отключений электроэнергии и призвали людей разумно ее использовать.
- В Одессе есть повреждения объектов энергетики, поэтому перегрузка может привести к худшим последствиям. Без света 25 марта оставалось почти 200 тысяч абонентов. Объекты критической инфраструктуры восстановили, но если сети не выдержат нагрузки, то количество людей без света может увеличиться.
- Российская армия 15 марта ударила по Одессе ракетами. Этот обстрел стал крупнейшим по количеству жертв в городе с начала полномасштабной войны. Тогда погибло 20 гражданских. Количество пострадавших возросло после того, как оккупанты ударили по тому же месту во второй раз, когда там уже находились спасатели и медики.