Сейчас оккупанты активно мониторят и разведывают ситуацию, вероятно, готовясь к новой атаке. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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Как враг готовится к новой атаке
Россияне активно применяют аэроразведку. Есть информация о том, что в районе Черного моря, ближе к нашему побережью, находится дрон разведчик. Чуть ли не каждый день мобильные огневые группы или подразделения сил противовоздушной обороны уничтожают разведывательные дроны.
Враг мониторит и разведывает ситуацию. Возможно, снова готовится к обстрелу, или будет атаковать. Ведь российские нападения на Одесскую область происходят каждый день,
– сказал Братчук.
Оккупационная армия также активно использует баллистику. В частности, вечером 22 марта россияне ударили ракетой "Искандер-М". Противник снова пытался поразить объект критической энергетической инфраструктуры. На месте удара возник пожар, но, к счастью, был достаточно быстро локализован.
Несмотря на время года, объекты энергетической инфраструктуры всегда под прицелом,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
В Одессе и Одесском районе была повреждена энергетическая инфраструктура. Сначала в регионе ввели стабилизационные графики отключения, но потом энергетикам пришлось применять более жесткие меры – ввести экстренные отключения света.
"Ближе к ночи ситуация начала выравниваться. Сейчас без электроэнергии остается еще несколько тысяч человек, но в течение сегодняшних суток все должны восстановить", – добавил Братчук.
Обстрелы Одессы: последние новости
- Российские военные 15 марта ударили по Одессе баллистическими ракетами типа "Искандер-М". Первый взрыв в городе прогремел через несколько минут после объявления сигнала воздушной тревоги, а второй – когда на место "прилета" прибыли спасатели и медики.
- В результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место, чтобы оказать помощь пострадавшим. Количество погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.
- Эта атака стала самой массовой по количеству жертв в Одессе с начала вторжения армии России. По состоянию на 16 марта в больнице находилось 38 пострадавших, из них 11 в тяжелом состоянии.