Войска вражеской армии России 15 марта нанесли ракетные удары по Одессе, в результате чего были жертвы и пострадавшие. Известно, что эта атака стала самой массовой по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России.

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Состояние пострадавших от российской атаки

Дмитрий Радулов, заместитель начальника Одесской ОВА, в эфире телемарафона рассказал о состоянии пострадавших после атаки российских военных по Одессе 15 марта.

По словам Радулова, 15 марта трагическая дата для Одессы. Он сообщил, что по состоянию на 16 марта, к сожалению, была уже 21 жертва. Речь идет о Виталии Алимове. Это 39-летний сотрудник ГСЧС.

"Выражаю соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, всем родным, близким. Это большая потеря для нашего региона (Одесса – 24 Канал)", – отметил заместитель начальника Одесской ОГА

По данным Радулова, по состоянию на последний момент в больнице находится 38 пострадавших. Как он отметил, они проходят курс лечения, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Также он рассказал, что 11 человек еще находятся в тяжелом состоянии. По словам Радулова, среди всех пострадавших есть 4 сотрудника ГСЧС, которые на сегодня еще в больнице. "2 сотрудника ГСЧС в тяжелом состоянии, еще один медицинский работник в среднем состоянии тяжести", – добавил заместитель начальника Одесской ОГА.

"Мы боремся за всех, за жизнь каждого", – резюмировал Радулов.

Удар по Одессе: кратко

Российская армия 15 марта в очередной раз нанесла ракетные удары по Одессе. Глава Одесской ОГА заявил, что эта атака стала самой массовой самой массовой по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России.

Силы обороны Юга сообщили, что враг запустил по Одессе баллистические ракеты типа "Искандер-М". Атаковали с территории оккупированного Крыма.